La judoka Maria Centracchio ha conquistato il bronzo ai Giochi Europei di Minsk nella categoria 63 kg. Questa la sintesi della competizione: dopo le vittorie sulla spagnola Puche, l’olandese Franssen e la polacca Ozdoba-Blach, l’azzurra è stata sconfitta in semifinale dalla britannica Schlesinger, per poi conquistare il terzo posto contro l’altra polacca Talach.

«Voglio fare un grandissimo plauso a Maria, è stata cinica e concreta – ha dichiarato il coach Francesco Bruyere, che l’ha seguita in gara –. Ha ottimizzato al meglio la sua tipologia di judo per raggiungere l’obiettivo. È una professionista vera, una lavoratrice instancabile che ha svolto nel migliore dei modi la preparazione per i Giochi Europei. È la sua terza medaglia importante in questo semestre, che la proietta fra le top della categoria. Bravissima!».

L’amministrazione comunale, a nome dell’intera cittadinanza, si congratula con la campionessa azzurra che, ancora una volta ha portato in alto il nome di Isernia. «Lo scoro 31 maggio – ha ricordato il sindaco Giacomo d’Apollonio – io e l’assessore Antonella Matticoli abbiamo invitato Centracchio a palazzo San Francesco per rivolgerle di persona il nostro ‘in bocca al lupo’ prima della sua partenza per Minsk. Ha portato bene, ma il merito è tutto suo. Ad maiora!».