Aggredita da tre cani mentre passeggiava nella zona a ridosso dell’area archeologica di Castel San Vincenzo (IS). La donna, 36enne, secondo quanto si è appreso è stata salvata da una coppia che passava per caso da quelle parti. Ora è ricoverata al Pronto Soccorso di Isernia con diverse lesioni su tutto il corpo. L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri che hanno aperto un’indagine per stabilire se i cani siano randagi o padronali e accertare eventuali responsabilità.