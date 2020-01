L’Associazione Filarmonica “Giuseppe Ragni” e l’Associazione Orchestra Sinfonica Molisana

COMUNICANO

che per sopraggiunti motivi personali del Direttore musicale dell’Orchestra, il Concerto di Capodanno programmato per il giorno 2 di Gennaio 2020 non si potrà svolgere e quindi la manifestazione è da ritenersi ANNULLATA. Per coloro che hanno già acquistato i biglietti si comunica che verranno rimborsati a partire dal giorno 7 Gennaio 2020 nelle stesse sedi di emissione. Ci scusiamo per il disagio.