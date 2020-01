PREISTORIS non ha soste! L’ultimo appuntamento di queste straordinarie feste di Natale 2019 si consumerà il giorno 5 gennaio a partire dalle ore 16.00 nel palazzetto dello sport di Isernia con PREISTOCA, un gigantesco gioco dell’oca realizzato dai pasionari operativi dell’associazione. Sono invitate tutte le famiglie che avranno voglia di regalare ai loro figli un’altra emozionante giornata di svago, felicità e divertimento!

Come sempre portate con voi tutto quanto possa risultare utile per accaparrarsi una postazione, dai soliti torroni, panettoni, pandori, spumanti, giocattoli, libri, anche un euro potrà essere utile, ricordando che PREISTORIS non gode di nessun finanziamento e che tutto quello che vorrete offrire servirà per essere sempre pronti ad organizzare nuove emozioni. A tal proposito, fra poco conoscerete il nostro nuovo evento, momento collettivo del quale si era persa traccia, ma per ora topo secret!

Saremo al chiuso per non far ammalare i bimbi, ma vi assicuro che la cornice non cambierà la nosttra immagine, quella che ormai voi tutti avete scoperta, quella della migliore tradizione dei popoli del sud, quella festante e che abbraccia, quella che unisce e ci fa sentire bene, anzi, benissimo. Vi aspettiamo per ubriacarvi ancora di emozioni!