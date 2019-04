Continua con entusiasmo la collaborazione tra l’ARSARP e Ambiente Basso Molise infatti, nel pomeriggio di giovedi 11 aprile, nell’ambito del progetto “PON – il paesaggio dunale”, la classe 4 A della scuola elementare di Pantano Basso, con le insegnanti Picucci, Crafa e Pali accompagnati dai volontari di ABM, hanno visitato il vivaio forestale regionale “Le Marinelle” di Petacciato.

Ad accogliere i giovani allievi il responsabile del vivaio Antonio Del Vecchio, sempre prodigo ad informare ed invogliare gli allievi al rispetto della Natura. Una visita didattica entusiasmante dove gli alunni sono stati protagonisti con la scoperta di nuove sensazioni. Il seme, la piantumazione, il cisto, il rosmarino, il lentisco, il ginepro e tantissime piante, un’esperienza sensoriale senza uguali alla scoperta di un mondo nuovo e unico fatto di colori e profumi.

Un vero viaggio nell’università della Natura che resta per sempre nel cuore e nella mente e non si limita ad una visita di quello che il territorio dona ma, offre un’esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi. Un luogo importante per la conservazione della biodiversità ambientale. A fine lezione ogni allievo ha ricevuto in regalo una piantina.