di Francesca Rocchio, Ph.D.

“Oddio ma cosa fai? Bevi il caffè con lo zucchero bianco? Ma non lo sai che fa male?!”

Sicuramente vi sarà successo di sentire in TV o leggere da qualche parte che lo zucchero bianco fa male perché “chimico”, “sintetico”, “trattato” e sicuramente al supermercato avrete acquistato, almeno una volta, lo zucchero grezzo di canna perché più salutare rispetto al “fratellone” raffinato bianco.

Ma sarà veramente così?

No, e scopriamo insieme il perché.

A livello chimico non c’è nessuna differenza tra zucchero bianco e zucchero di canna, entrambi infatti sono fatti esattamente dello stesso zucchero: il saccarosio.

Ma allora perché uno è bianco e l’altro è marroncino?

Semplicemente perché dipende dalla percentuale di melassa (un residuo vegetale) che rimane dopo il processo di raffinazione e che dipende dalla materia prima da cui viene estratto lo zucchero (dalla barbabietola o dalla canna).

È infatti noto che nel processo di raffinazione dello zucchero dalla barbabietola c’è bisogno di un ulteriore passaggio che elimini tutte le impurità (melassa, tracce di minerali vari e altre sostanze aromatiche) in quanto poco piacevoli al palato. Ciò porta quindi ad un prodotto finale di saccarosio puro di colore bianco. Invece lo zucchero prodotto dalla canna non presenta questo problema e può quindi essere raffinato a diversi step per ottenere o un prodotto bianco, come quello estratto dalla barbabietola, oppure più marroncino.

A livello calorico e nutrizionale non ci sono differenze sostanziali tra i due: infatti, essendo costituti dallo stesso zucchero, le calorie sono pressoché identiche anche se lo zucchero bianco, essendo saccarosio puro, ha qualche caloria in più rispetto al grezzo ma parliamo comunque di poca roba. Stessa storia per l’apporto nutrizionale (% di ferro, magnesio, potassio, calcio, ecc.): il grezzo presenterà qualche valore in più a causa delle impurità ma parliamo sempre di valori praticamente trascurabili.

Ma quindi i due prodotti sono esattamente identici?

Mmmh forse a pensarci bene qualche differenza c’è… il prezzo ed ovviamente i vostri gusti!

Per i più golosi qualche approfondimento: