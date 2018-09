Divertimento per tutti venerdì sera a Villa Maria, i giardini pubblici di Venafro. E’ infatti in programma “La Corrida” con cantanti, musicisti, ballerini ed artisti vari che saliranno sul palco per divertirsi, esibirsi e far simpaticamente sorridere quanti accorreranno allo spettacolo, che si preannuncia quanto mai coinvolgente.

In agenda esibizioni quanto mai nuove ed interessanti di personaggi locali che si cimenteranno con palcoscenico, microfoni, luci della ribalta e pubblico per manifestare le proprie qualità artistiche, sperando ovviamente nei consensi dei presenti per aggiudicarsi La Corrida 2018 di Venafro, titolo ambitissimo da molti. Tante le esibizioni in calendario e c’è attesa per le varie proposte artistiche. Diversi, come detto, gli aspiranti al titolo per cui la lotta sarà serrata ed avvincente.

Non mancheranno nel corso della serata anche ospiti appositamente invitati dagli organizzatori, come il cantante venafrano Enrico, esibitosi di recente in trasmissioni tv nazionali e che si appresta a tornare sul piccolo schermo per nuovi applausi. Nel frattempo il nostro si accinge a raccogliere i consensi dei propri concittadini a “Villa Maria”, quale ospite de La Corrida 2018 di Venafro.

Tonino Atella