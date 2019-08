Il “Chioschetto alle Fontane” della famiglia Boggia è il risultato di un’antica tradizione che ha segnato la storia della città di Venafro. E’ il luogo ideale dove trascorrere del tempo in compagnia di amici e parenti gustando un’ottima anguria.

Non c’è modo migliore per sfuggire alla canicola estiva che sedersi ad un tavolino, in un contesto di pace e tranquillità, assaporando un’anguria fresca e di ottima qualità. Il servizio offerto dalla famiglia Boggia è impeccabile, frutto della passione e della professionalità di chi ama il proprio lavoro.

Il momento più bello per godersi un po’ di relax, dopo una dura giornata di lavoro, è sicuramente al calar della sera quando, oltre a degustare il cocomero, si puo’ ascoltare anche della buona musica.

Il “Chioschetto alle Fontane” vi aspetta tutti i giorni per regalarvi momenti di divertimento, di allegria, mangiando il miglior frutto simbolo dell’estate.