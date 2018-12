Il vicesindaco del Comune di Isernia, Cesare Pietrangelo, ricorda che il 31 dicembre scadrà il termine per poter beneficiare della riduzione sul costo di allaccio alla rete del metanodotto.

La scorsa estate, accogliendo una richiesta dell’assessorato comunale ai lavori pubblici affidato a Pietrangelo, “2i Rete Gas” prorogò fino a tutto dicembre 2018 l’agevolazione dei costi, con uno sconto rilevante sulle spese che passarono da euro 1.500 a euro 200, oltre iva, per ogni nuovo allaccio. La riduzione è ancora valida per tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, e riguarda sia la rete metanifera esistente sia quella in costruzione.