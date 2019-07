A Isernia, nel palazzo della Prefettura della città pentra, si è tenuto quest’oggi il tavolo per i Contratti istituzionali di sviluppo per il Molise al quale hanno partecipato le varie amministrazioni che sono state chiamate a illustrare, più nello specifico, il livello di attuazione dei progetti destinatari dei finanziamenti previsti.

Anche il comune di Campobasso, con il proprio sindaco Roberto Gravina, ha così potuto incontrare in modo diretto l’Ad di Invitalia, Domenico Arcuri, il Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gerardo Capozza, e Laura Patriarca della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il tema del giorno, per tutti i convocati al tavolo per una serie di colloqui individuali dedicati, era incentrato sull’approfondire la conoscenza dello stato degli elaborati fin qui presentati, per studiare insieme a Invitalia le procedure più rapide e immediate per portare i progetti, gradualmente nel tempo, ognuno secondo le sue caratteristiche tecniche, a gara per l’affidamento e la partenza dei lavori.

“Si è trattato di un confronto proficuo che ha stabilito le procedure tecniche pratiche che da questo momento in poi seguiremo insieme ad Invitalia per portare a realizzazione i nostri progetti che sono risultati finanziabili. – ha dichiarato il sindaco Gravina – Il supporto di Invitalia in questa fase ci ha permesso sin da oggi di approfondire le dinamiche che ci hanno così consentito, per quel che ci riguarda più da vicino, il corretto perfezionamento del Cis.”