Il Matese Friend Festival taglia il traguardo della decima edizione e lo fa con due giorni di grande festa ed eventi a Castellone di Bojano. In queste ore è stato ufficializzato il cartellone che vede in Africa Unite e Frankie Hi Energie i suoi nomi di punta. Nel complesso però sono decine gli artisti che saliranno sul palco per una vera e propria maratona musicale.

Venerdì 9 agosto si parte alle 16 con il Matese Friend Contest, poi Dj Buzzo, Jahnadan & Corner Kid, Ilario Palma e i Brema, infine Africa Unite & Architorti e per chiudere dj Echorek. Il giorno successivo via alle 13: Matese Friend Contest, Dj Metano’s, Diamarte, Radio Babylon, Giufà e infine Frankie Hi Energie in consolle. Per chiudere grande festa per i dieci anni del festival con Dj Geen. Non mancheranno altri importanti ospiti a sorpresa. Ci saranno area ristoro, mercatino, laboratori, area camping libera, osservazione astronomica con telescopi e molto altro ancora.

Il programma prevede inoltre altre tre serate per la rassegna “I suoni del Matese”, concerti al tramonto: lunedì 5 agosto alla fonte di Santa Maria di San Polo Matese Barbarian Pipe Band (ore 18.30), l’8 agosto nel centro storico di Colle D’Anchise Stilnovo Ensemble (ore 19.30) e il 25 agosto al castello Baronale di Macchiagodena Chorando Brazil (ore 19).

Il Matese Friend Festival, ideato e promosso dall’associazione musicale Il Pentagramma, è uno degli eventi più importanti organizzati in Molise. La piccola Woodstock del sud Italia ha ospitato in dieci anni circa 650 artisti e quasi 80mila spettatori proponendo musica, arte, contest, cinema, fotografia, sport, street-art e molto altro.

Questi alcuni degli artisti italiani e internazionali che sono saliti sul palco del festival: Francesco De Gregori, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Elio e le storie tese, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Africa Unite, Sud Sound System, Riserva Moac, Quintorigo, Bandabardò, Daniele Sepe, Cisco (ex Modena City Ramblers), Nidi D’Arac, Ratti della Sabina, Tonino Carotone, Rein, Folkabbestia, Krikka Reggae – Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio, Khorakhanè, Enrico Capuano, Legittimo Brigantaggio Cappello a Cilindro, Wogiagia, Casa del Vento, Jolaurlo, Equ, Vega’s, The Reggae Girls & Mama Marjas, Smoke feat Zoe, Après la Classe, Ballet Kariboka (Brasile), Kisalfold (Ungheria), Dudhaim (Israele), Sotazero (Spagna), Otrora (Columbia), Ziggi (Olanda), Tagada (Francia), Polkaholix – Zoe (Germania), Penny Metal (Inghilterra), La Zurda (Argentina), Zoe (Germania), Jacinto Sarmiento (Spagna), Arabian Dream (Arabia).