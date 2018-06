Come accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata; quali sono le novità per il 2018; chi sono i contribuenti interessati; quali le agevolazioni fiscali a disposizione, le modalità di trasmissione online e come richiedere assistenza.

Di questo, e molto altro, si parlerà durante l’incontro del prossimo 14 giugno, alle 10.00, organizzato presso l’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Economia – e rivolto al corpo docenti, ai dipendenti e agli studenti dell’ateneo molisano. L’evento è inserito all’interno di un ciclo di iniziative rivolto ai dipendenti degli enti pubblici regionali e finalizzato alla promozione delle nuove modalità telematiche di interazione tra Fisco e contribuenti.