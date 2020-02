Anche le imprese molisane godranno di una prima serie di interventi inseriti nell’avviso comune siglato ieri presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sull’emergenza coronavirus.

L’accordo sottoscritto da Federalberghi e dalle altre organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore turismo, ha lo scopo di promuovere iniziative per la tutela di 300.000 imprese e 1,5 milioni di lavoratori, che producono ogni anno un valore aggiunto di 90 miliardi di euro, con più di 430 milioni di presenze turistiche ed oltre 48 miliardi di euro spesi in Italia dai turisti stranieri.

Un primo blocco di interventi riguarderà attività di diretta competenza delle parti sociali, come la stipula degli accordi che consentono l’accesso agli ammortizzatori sociali e l’attivazione di interventi di sostegno mediante la rete degli enti bilaterali.

Ulteriori misure, che richiedono l’intervento delle istituzioni, riguardano la necessità di garantire l’intervento del fondo integrazione salariale e della cassa integrazione in favore di tutte le aziende e tutti i dipendenti, concedere indennizzi per le imprese e i lavoratori autonomi del turismo che abbiano subito una significativa riduzione dell’attività, sospendere i vari termini, inclusi quelli inerenti il pagamento di tasse, contributi e mutui, realizzare una campagna straordinaria di promozione del nostro sistema turistico e rilanciare l’immagine turistica dei territori.

“Salvaguardare le attività economiche e i posti di lavoro, in tutto il territorio nazionale – ha sostiene il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – è una condizione imprescindibile per assicurare la sopravvivenza del sistema turistico italiano, in attesa che passi la bufera e si ripristinino condizioni di normalità.”