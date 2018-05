L’Agenzia delle Entrate ha finalmente indetto nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di funzionari. Sono stati infatti pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di selezione per l’assegnazione di ben 650 posti di lavoro. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Funzionario, da destinare a diverse sedi sparse per tutto il territorio nazionale.

Sono 4 i bandi indetto dall’Agenzia delle Entrate per la copertura di 650 posti di lavoro per funzionari terza area funzionale e fascia retributiva F1, così suddivisi.

510 Funzionari per attivita’ amministrativo tributaria. Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o equipollenti:

Emilia Romagna 60 posti;

Friuli Venezia Giulia 20 posti;

Lazio 30 posti;

Liguria 30 posti;

Lombardia 115 posti;

Marche 15 posti;

Piemonte 60 posti;

Provincia Autonoma di Bolzano 15 posti;

Provincia Autonoma di Trento 15 posti;

Toscana 60 posti;

Umbria 20 posti;

Valle d’Aosta 10 posti;

Veneto 60 posti

118 Funzionari tecnici. Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura o diplomi di laurea equipollenti o laurea specialistica o laurea magistrale equiparate, iscrizione all’Albo di Ingegnere o Architetto:

Abruzzo 5 posti;

Basilicata 2 posti;

Calabria 4 posti;

Campania 1 posto;

Emilia Romagna 12 posti;

Friuli Venezia Giulia 4 posti;

Lazio 4 posti;

Liguria 2 posti;

Lombardia 26 posti;

Marche 3 posti;

Molise 3 posti;

Piemonte 15 posti;

Puglia 1 posto

20 Funzionari esperti in analisi statistico-economiche per le strutture centrali dell’Agenzia: Diploma di laurea in Economia e commercio, Statistica, Matematica e Fisica o diplomi di laurea equipollenti o laurea specialistica o laurea magistrale equiparate.

2 Funzionari tecnici per gli Uffici della Regione Valle d’Aosta: Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura o diplomi di laurea equipollenti o laurea specialistica o laurea magistrale equiparate, iscrizione all’Albo di Ingegnere o Architetto.

Requisiti obbligatori

I concorso dell’Agenzia delle Entrate sono rivolti a tutti i candidati in possesso di:

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

godimento dei diritti politici e civili;

dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego;

fisica all’impiego; assenza di condanne penali;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Prove di selezione

Tutti i partecipanti ammessi al concorso dovranno affrontare lo svolgimento delle seguenti prove di selezione:

una prova oggettiva attitudinale consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla utili per l’accertamento delle capacità necessarie per svolgere la professione a concorso;

consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla utili per l’accertamento delle capacità necessarie per svolgere la professione a concorso; una prova oggettiva tecnico professionale con risposta multipla sulle materie elencate all’interno dei bandi;

professionale con risposta multipla sulle materie elencate all’interno dei bandi; tirocinio teorico-pratico comprendente una borsa di studio pari a 1.450 euro;

comprendente una borsa di studio pari a 1.450 euro; un colloquio finale sulle materie elencate nei bandi.

Domanda e scadenza

Per partecipare ai nuovi concorsi per Funzionari dell’Agenzia delle Entrate è necessario inviare l’apposita domanda di partecipazione telematica entro le ore 23:59 del 17 maggio 2018, collegandosi all’apposita pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate.

