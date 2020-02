Nella mattinata di oggi, venerdì 21 febbraio, presso il Cat di Roccaravindola, è andata in scena la protesta di un gruppetto di migranti, al quale, è stato chiesto di lasciare il centro. La richiesta, ha scatenato la reazione dei migranti che hanno dato alle fiamme materassi e cuscini presenti nella struttura. Sul posto i Carabinieri di Venafro per riportare alla calma i rivoltosi e i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme appiccate per protesta. I migranti sarebbero in attesa di espulsione.