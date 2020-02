Il gravissimo episodio è accaduto nella serata di ieri, venerdì 21 febbraio, in un appartamento di Venafro dove un giovane, al culmine di un lite, si sarebbe scagliato con violenza contro il padre e il fratello.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite tra i familiari. Gravissime le condizioni del padre 78enne, accoltellato tra torace e addome. E’ stato operato d’urgenza, ma le sue condizioni restano critiche. Il fratello 43enne, anch’egli ferito al torace, non sarebbe in pericolo di vita. L’autore della duplice aggressione, è stato fermato e accusato di omicidio colposo.