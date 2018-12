Presso la sala convegni della Provincia di Isernia si è svolta la consueta cerimonia di premiazione denominata “Le Stelle di Natale – Un anno di Sport, una vita per lo Sport” organizzata e promossa dalla Delegazione del Coni di Isernia. A ricevere il premio atleti, tecnici, dirigenti e sodalizi sportivi che si sono particolarmente distinti nella provincia pentra nel corso del 2018.

Per quanto riguarda l’attività paralimpica due i riconoscimenti che sono stati assegnati: come miglior Atleta a Enzo Iafrancesco della ASD Olimpic Paideia Sporting per aver partecipato ai Campionati italiani di torball e goalball e alla Coppa Italia; pratica lo showdown e prende parte alle iniziative regionali per assicurare processi di autonomia ai non vedenti ed ipovedenti.

Come miglior Dirigente a Marilena Chiacchiari Presidente del Consiglio regionale UICI Molise per l’impegno ed il contributo alla promozione e alla crescita dello Sport paralimpico nella Provincia di Isernia. A Iafrancesco e alla Chiacchiari le felicitazioni della Presidente del Cip Molise Donatella Perrella e i complimenti da parte di Elisabetta Lancellotta, nella duplice veste di Delegata CONI e Cip per la Provincia di Isernia.