La Camera di Commercio del Molise organizza l’evento “La Banda Ultra Larga: un’opportunità per la crescita digitale delle imprese molisane”, che avrà luogo mercoledì 12 dicembre 2018 dalle ore 10:45 presso la sede di Sviluppo Italia Molise a Campochiaro.

La banda ultralarga (BUL) è una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e delle imprese e riveste un’importanza strategica per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come stabilito nella strategia EU 2020.

L’evento è organizzato all’interno del progetto Ultranet “Banda ultralarga, Italia ultramoderna”, finanziato con i FONDI FSC 2014-2020, che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento e volano di sviluppo dei territori e attraverso il quale il sistema camerale intende contribuire alla riduzione del ritardo digitale accumulato dal nostro paese.

Infatti, secondo il Digital Economy and Society Index, indice che misura lo stato di avanzamento del digitale dei paesi, l’Italia si colloca per il 2017 al quart’ultimo posto nella classifica dei 28 Stati dell’Unione europea. Rispetto al 2016, si registrano progressi in materia di connettività, in particolare grazie al miglioramento dell’accesso alle reti NGA. Tuttavia, gli scarsi risultati in termini di competenze digitali rischiano di frenare l’ulteriore sviluppo dell’economia e della società digitali.

Saranno presenti:

– Claudio Pian, Sviluppo Italia Molise

– Francescopaolo Oriente, Camera di Commercio del Molise

– Rocco Oliveto, Università degli studi del Molise.

Nel corso dell’evento saranno inoltre illustrate le opportunità e le potenzialità per le imprese connesse alle tecnologie di “Impresa 4.0”, per uno sviluppo competitivo dell’intera economia molisana. Per partecipare, è necessario registrarsi all’evento tramite il link disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio.