IL MERCATO DELLE ECCELLENZE A KM ZERO DI CAMPAGNA AMICA FARA’ DA CORNICE ALLA RAPPRESENTAZIONE DELL’ ARRIVO DEL NOBILE NORMANNO A CIVITA DI BOIANO

Martedì 27 agosto Campagna Amica Molise entrerà nella storia. Il mercato delle eccellenze made in Molise, farà infatti da cornice all’arrivo del corteo storico, composto da oltre 300 figuranti in abiti medioevali, del nobile normanno Rodolfo de Moulins a Civita Superiore di Bojano.

Noto come l’uomo che dette il nome alla nostra regione e Compagno d’armi di Roberto il Guiscardo, de Moulins divenne conte di Bojano intorno al 1053 e con il nuovo ordinamento del re di Sicilia Ruggero II (1142) la Contea di Bojano assunse il nome di Contea di Molise, toponimo derivato dalla latinizzazione del cognome de Moulins.

La rievocazione storica si terrà nella suggestiva cornice della piazza centrale del piccolo borgo del Matese dove, a far bella mostra di se, ci saranno anche le tante eccellenze dell’agroalimentare molisano prodotte delle aziende di Campagna Amica, presenti anche all’Agrimercato al coperto di via Insorti d’Ungheria a Campobasso.

Una vetrina di eccezione che vedrà impegnati in prima persona anche gli agrichef di Campagna Amica che terranno laboratori didattici per i più piccini e accompagneranno il pubblico in un viaggio del gusto attraverso i profumi e i sapori che, grazie all’impegno ed alla caparbietà dei nostri produttori, sono rimasti invariati nei secoli.