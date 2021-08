Venerdì 20 agosto si è tenuta presso la sede della Pro loco l’incontro tra il Candidato a Sindaco Tedeschi e il Presidente Freda. Il positivo confronto ha riguardato diversi temi tra cui la promozione del territorio e le ricchezze storiche di Isernia, tramite la tracciatura di nuovi percorsi storico culturali, la cura e la manutenzione di quelli già esistenti ma anche l’organizzazione di una rete strutturata fatta di attività ricettive e commerciali che lavorino in sinergia con le istituzioni.

E poi la programmazione di un calendario eventi che vada da quelli sportivi, a quelli culturali, fino agli eventi che raccontino la storia, le tradizioni, il folklore isernino.

Nello specifico le tematiche affrontate hanno riguardato ilmiglioramento della ricettività alberghiera e la necessità di garantire almeno 300 posti letto attraverso lariqualificazione dei B&B presenti sul territorioincentivando investimenti nel settore alberghiero da parte di investitori privati, l’ istituzione di uno sportello di ascolto sui possibili finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni storiche, realizzare un percorso turistico anche ciclopedonale con segnaletica specifica, attivare un ufficio turistico locale coinvolgendo anche il servizio civile, predisporre un’area camper attrezzata ad hoc, realizzare un app mobile per informazioni in tempo reale su manifestazioni, eventi e punti di interesse turistici di Isernia, predisporre un piano di marketing territoriale turistico ed enogastronomico.

Il turismo passa attraverso le attività che ogni giorno portano avanti le associazioni territoriali e la Pro Loco che hanno come unico obiettivo far conoscere la città, tramite un forte senso di comunità e identità.

“Per governare con saggezza e lungimiranza nei prossimi cinque anni abbiamo bisogno di tutte le risorse civili e sociali di Isernia e la Proloco sarà elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi” ha dichiarato Tedeschi. “Dobbiamo sfruttare al massimo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo e investimenti per la nostra città ” ha continuato nel suo intervento Tedeschi.

“La direzione dello sviluppo del turismo è quella da prendere. Bisogna costruire un circolo virtuoso che ripaghi chi tutti i giorni investe sulle bellezze della nostra città, in modo da valorizzare un luogo che ha il potenziale per attirare visitatori”. “Attirare turisti vuol dire avere anche una città che sia accogliente, che offra servizi, che sia fruibile senza barriere architettoniche oppure di strade dissestate e aree degradate. Isernia ha tutte le carte in regola per essere ricettiva e attrattiva per il turismo. “Ma c’è bisogno di investire e crederci. Bisogna lavorare per rendere la città più bella e soprattutto più sicura” ha concluso nel suo intervento Tedeschi.

Ufficio Stampa Cosmo Tedeschi