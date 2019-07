Oggi ho preso parte a Pozzilli alla conferenza stampa di Herambiente in cui l’azienda ha reso noto i risultati del Piano biennale di monitoraggio ambientale sull’attività del termovalorizzatore.

Ampiamente positivi i dati riguardo all’impatto sulla qualità dell’aria e dell’ambiente, numeri che confermano la corretta gestione dell’impianto e rappresentano senza dubbio una buona notizia per tutti.

Ovviamente ciò non comporterà nessun rallentamento sull’attività di controllo, che da parte delle istituzioni resterà come sempre attenta, costante e scrupolosa, guardando alla tutela della salute della popolazione come assoluta priorità.

Ne approfitto quindi per ringraziare, per il lavoro svolto quotidianamente, Arpa Molise e le sue preziose professionalità a servizio del territorio.