Lo scorso 2 luglio, la IV Commissione consiliare del Comune di Isernia, competente in materia di politiche sociali, si è riunita per procedere alla elezione del nuovo vicepresidente.

Infatti, la consigliera Filomena Calenda, che ricopriva tale funzione, si è dimessa per impegni istituzionali, restando in carica come semplice commissario.

La presidente della stessa Commissione, Rossella Pitisci, e gli altri commissari presenti alla riunione, ossia i consiglieri comunali Vittoria Succi, Irma barbato, Maria Cocozza, Rita Papili e Giovancarmine Mancini, alla unanimità, hanno eletto quest’ultimo alla carica di vicepresidente.