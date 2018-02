Un governo guidato da Maria Elena Boschi “sarebbe un colpo di stato. Il PD in questa competizione arriverà terzo e per me è surreale che in Italia anche solo si parli di un governo a guida Pd, cioè la compagine che arriverà terza su tre, vuol dire fregarsene del voto degli italiani”.

Lo ha detto a Sky Tg24 Mattina la leader di FdI Giorgia Meloni, commentando una battuta di Gianni Letta che scherzando ha detto ieri all’ex ministro Boschi che si comincia facendo il sottosegretario e si finisce a fare il premier.

“Maria Elena Boschi è dovuta scappare da casa sua e si è andata a candidare a Bolzano, dove trova i voti dall’Svp, un partito che si dichiara sostanzialmente non italiano, e si fa eleggere da quelli che parlano tedesco, perché chi parla italiano la Boschi non la vota” ha aggiunto.