INCONTRI PUGILISTICI

Per consentire lo svolgimento della manifestazione pugilistica “Boxing Night II”, che si terrà in piazza Andrea d’Isernia il prossimo 22 giugno, è stato disposto, con apposita ordinanza, che dalle ore 10 di tale data alle ore 2 del giorno successivo, e comunque fino al termine della manifestazione, varrà il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza. Con la medesima ordinanza è stato anche stabilito che dalle ore 20 del 22 giugno alle ore 2 del 23 giugno, e comunque fino al termine della manifestazione, varrà divieto di transito nella stessa piazza.

RADUNO FERRARI

Per consentire lo svolgimento di un raduno automobilistico promosso dal Club Ferrari Italia, con apposita ordinanza è stato disposto che domenica 24 giugno, dalle ore 8 alle ore 14, non si potrà sostare in piazza Andrea d’Isernia e che, nella stessa piazza, non si potrà transitare per il tempo strettamente necessario all’arrivo e alla ripartenza delle auto partecipanti al raduno.