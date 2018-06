I Patrios sono lieti di annunciare, per la prima volta in Molise, la presentazione del loro secondo disco Una Nuova Storia. Su invito dell’Assessorato alla Cultura e la Pro-Loco di Isernia, la band di Rocchetta a Volturno si esibirà alle ore 22 del 28 giugno, sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia, nello spazio esterno con ingresso nella scalinata vicino il murale, in via Giovanni XXIII.

I Patrios saranno i protagonisti del concerto di punta nel programma stilato per la tradizionale manifestazione della ‘Fiera delle Cipolle’ prevista il 28 e il 29 giugno 2018, a Isernia.

Dopo essere stati ospiti nella trasmissione radiofonica Zazà RadioTre su RaiRadio3, in onda domenica 29 aprile 2018, i Patrios hanno presentato il nuovo disco al Museum Shop&Bar di Napoli, in una serata con un ospite d’eccezione, Daniele Sepe, che ha partecipato ai lavori di registrazione del disco, regalando il suo sax in alcuni dei brani.

I Patrios sono una band nata a Rocchetta a Volturno (IS) ma dall’identità promiscua, come le loro influenze musicali. Dividono il loro lavoro tra Napoli, Centro Italia e il Molise e i componenti della band provengono da ogni parte d’Italia. Annoverano collaborazioni di grande prestigio e sono in partenza per il tour estivo. Nel 2014 hanno pubblicato il primo album Patrios, l’innovazione nella tradizione, seguito dalla seconda opera Una Nuova Storia appena editata.