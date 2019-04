Futuro Molise da oggi, martedì 2 aprile 2019, è anche su Instagram, il social network che permette agli utenti di scattare foto, pubblicare notizie e condividerle su numerosi altri servizi social. Inizia una nuova fase di sperimentazione che porterà il quotidiano telematico ad essere ancora più fra la gente.

Il quotidiano telematico Futuro Molise informa tutti i molisani e non solo da più di 10 anni. Più di centomila utenti ogni mese entrano in contatto con il nostro sito www.futuromolise.com, visualizzano le nostre pagine e leggono i nostri articoli. Una media di undicimila contatti giornalieri che portano il nostro quotidiano telematico tra i più letti in regione.

Ci occupiamo di politica, attualità, cronaca, economia, lavoro, ambiente e territorio, tecnologia, sport, sanità etc, un lavoro a 360 gradi. Siamo anche WebTV. La nostra copertura riguarda tutta la regione Molise, da Sesto Campano a Termoli.

Siamo presenti ogni giorno sulla rassegna stampa che va in onda sulla tv regionale “Telemolise”, siamo presenti su Facebook, su Twitter e abbiamo un’App dedicata al giornale scaricabile sul “Playstore” di Google.

Buona navigazione!