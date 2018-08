I Carabinieri del NAS di Campobasso, a seguito di attività di indagine condotta nel settore dell’abusivismo sanitario, hanno accertato che i titolari di due ditte di produzione e commercio di protesi acustiche, con la collaborazione di altre tre persone, esercitavano abusivamente la professione sanitaria di tecnico audiometrista.

I militari hanno scoperto che i cinque soggetti, a vario titolo, svolgevano attività di prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare anche presso enti locali e associazioni corporative, pur non avendo il necessario diploma universitario che abilita all’esercizio della professione.

Al termine dei controlli i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i cinque per concorso in esercizio abusivo della professione sanitaria, sottoponendo contestualmente a sequestro probatorio due apparecchi per la misurazione audiometrica per un valore di 6mila euro.