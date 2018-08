Nella giornata odierna è stato tratto in arresto da personale della Squadra Mobile un cittadino italiano di etnia rom di anni 50, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Alessandria.

L’arrestato risulta condannato per il reato di ricettazione nel 2016, in esito all’inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza, lo stesso ha presentato un’istanza per usufruire di misure alternative alla detenzione che è stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con contestuale emissione dell’ordine di carcerazione eseguito stamane. Il 50enne è stato individuato presso una stalla nella sua disponibilità e dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Isernia.