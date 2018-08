Giovedì 9 agosto 2018, alla gara podistica “Larino tra i vicoli”, gli atleti della città adriatica hanno raggiunto i gradini più alti del podio. 2° assoluto l’atleta assoluto Pier Biagio Mignogna preceduto dall’imbattibile Gennaro Varrella. In campo femminile 3° posto e bronzo per Candida Pascale sempre tra le prime in campo assoluto.

Per quanto riguarda le categorie 1° della sua categoria SF 50 Angela Costantiello, presidente degli adriatici. 3° della categoria SF 45 Stefania Di Lisa. 2° nella categoria ragazze Martina Meola. 2° della categoria allievi Nicola Pio Esposito. 1° della categoria SM 65 Agostino Cipolla, soprannominato affettuosamente “IL TIGRE” per la sua tenacia e grinta in gara. Buona la prestazione di Matteo Ganino tra gli SM50.

Quasi 150 gli atleti in gara competitiva ai quali si sono aggiunti i non competitivi e un centinaio di piccoli alle gare giovanili. Ottima partecipazione, perfetta l’ organizzazione della società larinese.