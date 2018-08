Si è svolta anche quest’anno la manifestazione alla scoperta del territorio di Duronia, giunta alla sua ottava edizione. ‘Cammina, Duronia’, organizzata dalla locale Pro loco e nata sulla scia di ‘Cammina, Molise’, è una passeggiata naturalistica alla riscoperta del territorio duroniese, dei siti archeologici, delle sorgenti e delle contrade.

Quest’anno la passeggiata, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone tra adulti e bambini, ha portato i camminatori a conoscere le sorgenti in agro di Duronia. Dopo l’escursione sulla Civita, uno dei colli del paese, dove è visibile un sito archeologico di origine sannita, la passeggiata è proseguita alla volta delle sorgenti.

Quattro le sorgenti visitate, dove è stato ricordato come le stesse, nei tempi passati, erano meta di donne che si recavano lì per fare il bucato o di giovani che si ritrovavano per fare pic nic e trascorrere del tempo libero.

Durante il tragitto un esperto ha illustrato le erbe autoctone trovate durante il percorso, spiegandone le proprietà. La manifestazione si è conclusa dopo 10 chilometri di cammino, nella piazza del paese dove sono stati premiati il marciatore più giovane e il meno giovane.

La manifestazione è un modo per far conoscere alle giovani generazioni e a molti turisti che tornano in paese in occasione dell’estate, quanto di bello e importante conserva il territorio duroniese e lo si fa attraverso un cammino lento all’insegna della riscoperta, ma anche della socializzazione e dell’allegria.