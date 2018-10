Approvata una delibera di Giunta regionale per la riduzione della morosità. L’annuncio dell’assessore Roberto Di Baggio.

“50mila euro in più per aiutare gli inquilini che sono in difficoltà con il pagamento del canone di fitto allo IACP di Isernia. Con la Delibera n. 476 del 24 ottobre 2018, è stato incrementato il “Fondo Regionale che contiene le risorse per il sostegno agli inquilini degli alloggi IACP ,utilizzando le somme dei canoni di locazione già incassati ma che erano rimasti bloccati in attesa di essere girocontati in favore della Regione Molise e, di fatto, restavano inutilizzati.

Un provvedimento in favore delle situazioni critiche di diversi nuclei familiari che rischiavano di subire procedure di sfratto. Dopo la Delibera di fine agosto con cui sono stati bloccati gli sfratti divenuti esecutivi per morosità incolpevole, questo intervento con cui sono state sbloccate risorse pubbliche è un ulteriore segnale di vicinanza e di operosità. Il clima di ritrovata fiducia nelle Istituzioni ci consentirà di costruire insieme un #MoliseMigliore”.