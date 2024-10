di Redazione

L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di invitare le SS.LL. al concerto della XX edizione di Termoli Musica 24 del pianista francese Hugues Leclère, domenica 6 ottobre 2024 alle ore 18.00 presso il S. Antonio di Termoli. Il programma prevede opere di F. Chopin e M. Musorgskij.

Hugues Leclère è pianista, nato nel 1968 ad Antony negli Hauts-de-Seine. Nel 1987 ha vinto il primo premio per pianoforte dalla città di Parigi e, nonostante la sua attrazione per l’algebra e la topologia, ha deciso di dedicarsi interamente alla musica. L’incontro decisivo con Catherine Collard al conservatorio di Saint-Maur-des-Fossés lo ha fatto entrare come primo nominato al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, dove ha ottenuto tre primi premi all’unanimità e ricoperto brillantemente le funzioni elettive del presidente degli studenti. Ha poi iniziato una carriera da solista che lo ha portato in più di 30 Paesi, al fianco di prestigiose orchestre (Camerata dei Berliner Philharmoniker, Orchestra Nazionale della Radio Ceca, Orchestra Nazionale della Thailandia) e con partner quali Augustin Dumay, Arcady Volodos, i quartetti Talich, Debussy o lo StreichQuintett dei Berliner Philharmoniker. L’artista transalpino ama anche esplorare i suoni originali di strumenti storici, e possiede un pianoforte ispirato a Stein su cui ha realizzato diverse registrazioni. Disegna e collabora a numerosi spettacoli e performance, in particolare al fianco degli attori Francis Huster, Marie-Christine Barrault, del giornalista Patrick Poivre d’Arvor o del pittore messicano Ruben Maya. A soli 23 anni diventa professore al CRR di Parigi, dove si trova ancora oggi. Insegnerà contemporaneamente al Conservatorio Nazionale di Musica e Danza di Lione e al Conservatorio Reale di Bruxelles. Tiene corsi pubblici in tutto il mondo (Bloominghton University, Moscow Central Conservatory, Shenyang University, ecc.). Hugues Leclère collabora con Éditions Lemoine e pubblica articoli metodologici su riviste professionali come La Lettre du musicien. È responsabile del progetto FOREMI, una piattaforma e-learning per la formazione professionale degli insegnanti di pratiche strumentali. È l’ideatore delle Accademie estive internazionali di Grand Nancy (Francia) e Grand Paris, che dal 1991 hanno formato più di 15.000 giovani musicisti. Dirige anche il festival Nancyphonies, importante evento culturale estivo in la Francia orientale, e il Concorso pianistico internazionale di Lagny-sur-Marne.