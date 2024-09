In particolare le aree più colpite risulterebbero quelle fra Bari, Taranto e Gallipoli con rischio di nubifragi, mentre piogge forti interesserebbero anche Calabria e parte della Basilicata.

La mappa seguente non di discosta molto da quella qui sopra, perché vede una configurazione barica molto simile a quella di GFS e si riferisce al modello GEM, (si riferiscono a sabato 5 ottobre) certamente i fenomeni non sono perfettamente sovrapponibili, magari meno alluvionali, ma risultano comunque abbondanti tra Lucania, Campania sud orientale, Puglia, Calabria tirrenica e nord Sicilia:

Naturalmente, trattandosi del “pensiero” di due soli modelli, perché altri vedono solo un coinvolgimento del tutto passeggero del meridione nei fenomeni dell’episodio preso in esame, l’attendibilità rimane medio-bassa, ma è da segnalare, poiché per la prima volta dopo diversi mesi vediamo finalmente i modelli cominciare a prendere in considerazione l’ipotesi di piogge importanti al sud. Seguite gli aggiornamenti.

