Tra i primi provvedimenti che intendiamo assumere a livello nazionale e quindi anche nella nostra Regione Molise, capeggia quello di dare gli asili nido gratuiti per tutti, problema questo che riguarda moltissime famiglie molisane e che sicuramente rappresenta com’è attualmente, un freno alla crescita demografica e quindi un freno alla nascita di figli.

Anticipo fin da ora alle famiglie molisane, che la proposta è realizzabile come lo era anche in questa legislatura e che solo grazie al disinteresse del PD, non è stata approvata. E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. Ovviamente – ha proseguito Romagnuolo – gli asili nido devono essere aperti fino alla sera.

Il problema degli asili nido gratuiti per tutti e che quindi riguarderà anche i bambini molisani, diventa estremamente necessario considerato che non sono poche le famiglie che hanno esigenze, a causa del lavoro, di affidare alle badanti i propri bambini.

E tutto questo, considerato che non tutti oggi anche nel Molise può permettersi di pagare una badante se non ha i nonni o gli zii che amorevolmente li accudiscono. Naturalmente, a questa misura – ha ancora detto Romagnuolo – mi impegnerò in prima persona anche perchè non venga pagata l’Iva sui pannolini i cui costi, per chi lo vive quotidianamente, sono praticamente troppo esagerati, proibitivi.

Pertanto – ha concluso Romagnuolo – in una situazione di gravissima crisi economica ed occupazionale come quella che vive il Molise, tra l’altro con un altissimo tasso di povertà, non tutti possono permettersi l’asilo, e non tutti riescono a comprare i pannolini sufficienti per i loro figli.