A seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 13 aprile, sulla SP51 sul viadotto che scavalca la A14 Adriatica, un’auto ha preso fuoco.

Illeso il conducente del mezzo, un 27enne di Petacciaro, che ha riportato solo qualche lieve contusione, ma per precauzione è stato trasportato al San Timoteo di Termoli dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Petacciato per stabilire le cause dell’incidente e i Vigili del Fuoco di Termoli per domare le fiamme.