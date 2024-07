Una trentina di palazzine da realizzare su un terreno sottoposto dal Comune a variante urbanistica. Una vera e propria lottizzazione urbanistica che avrebbe sicuramente variato l’aspetto della zona interessata. Ma a bloccare il progetto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro i quali su ordine della procura del tribunale di Sulmona hanno sequestrato l’intera area identificando i proprietari, progettisti e tecnici della ditta esecutrice dei lavori. Tre uomini originari di Benevento sono stati denunciati per lottizzazione abusiva a scopo edilizio e falsa attestazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici. La vicenda riguarda alcuni terreni che si trovano sulla strada regionale 84 Frentana, nel territorio comunale di Rivisondoli. L’altro giorno, i carabinieri della stazione di Pescocostanzo, su disposizione della Procura di Sulmona, hanno messo i sigilli all’intera area. Il sequestro dei terreni è scattano dopo un esposto, in cui sono state denunciate presunte irregolarità sul progetto. L’inchiesta è collegata al fascicolo aperto che coinvolge anche alcuni amministratori comunali. Per quei terreni il consiglio comunale aveva approvato la variante urbanistica mentre l’Ufficio tecnico del Comune aveva rilasciato la concessione edilizia.

redazione