di Tonino Atella

Incredibile a Venafro ! Un affresco murale, purtroppo per lo più rovinato dal tempo, della Madonna di Monte Vergine nell’antica ma da decenni diroccata e semicaduta Chiesa dedicata alla stessa Madre del Figlio dell’Uomo e situata lungo gli ultimi pendii pedemontani di Monte Santa Croce che chiude a nord Venafro, continua incredibilmente a resistere mentre tutt’intorno è distruzione e nulla più!

Tale affresco che un tempo ornava l’altare del luogo di culto in questione resiste meravigliosamente, anche se il tempo prosegue giorno dopo giorno la sua inesorabile azione distruttiva. In effetti manca in loco la benché minima opera umana per conservare e restaurare, per cui il sole, il freddo, la pioggia, il vento ect. continuano ad imperversare su tale luogo di culto, un tempo -raccontano gli anziani del posto- teatro di partecipata festa popolare ma oggi del tutto abbandonato e col soffitto completamente precipitato a terra. Resiste cioè solo la parete di fondo col rovinatissimo affresco murale della Vergine, mentre tutt’intorno non c’è più nulla, essendo finito tutto a terra. E nel contempo spine, arbusti, rovi, cespugli e tantissima vegetazione spontanea hanno invaso ogni cosa, coprendo la gran parte dell’antico e rurale luogo di culto.

Lei però, l’immagine della Madonna affrescata sulla parete di fondo, continua incredibilmente a resistere anche se il tempo prosegue sempre più ad averne purtroppo ragione, distruggendo! No, nessun miracolo, assolutamente, ma solo la constatazione che certi riscontri, checché se ne voglia dire e pensare, risultano alla fine piacevoli ed interessanti se non fosse altro perché lasciano pensare …, liberando la mente a tutto ed al contrario di tutto ! Vi piace pensare ad una sorta di miracolo nella diroccata Chiesa della Madonna di Monte Vergine a Venafro con l’affresco della Madonna che resiste nonostante tutto? E chi ve lo impedisce!?! Assolutamente nessuno ! Niente miracolo, bensì casualità e null’altro, si potrà controbattere? Anche in questo caso massimo rispetto per il pensiero altrui, giusta la libertà di pensiero. Ma intanto, e consentitelo, suggestiona tanto l’idea della “mano” superiore … !