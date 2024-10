di Redazione

Arriverà a Termoli domenica pomeriggio la campana voluta per il 4Giubileo che partirà da Agnone il giorno prima, sabato 19 ottobre.

Un viaggio della “Campana in cammino” che la porterà a transitare per Trivento, Roccavivara, Montefalcone nel Sannio, Castelmauro, Acquaviva Collecroce, Palata, Montefalcone, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. La parata finale, invece, si terrà proprio a Termoli domenica 20 ottobre a partire dalle ore 17. L’iniziativa è dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in collaborazione con la Fonderia Marinelli e i comuni aderenti che hanno realizzato il viaggio della campana che, dopo essere arrivata a Termoli, sarà consegnata nei giorni successivi al Santo Padre a Roma. “Campana in cammino” vuole rievocare il tragitto della campana di Santa Caterina che affondò a Termoli nei pressi delle acque che costeggiano il borgo vecchio. Domenica la campana arriverà in Corso Umberto I, e seguita in corteo dai sindaci e dalla popolazione, transiterà a bordo di un carretto in Corso Nazionale, Via Roma e fino al Borgo Vecchio in Piazza Cattedrale dove ci sarà il saluto del Sindaco di Termoli Nicola Balice e le letture bibliche da parte del Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino, monsignor Gianfranco De Luca. Successivamente, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo siglerà un accordo per il riconoscimento ministeriale con i sindaci dei comuni del Cammino. La manifestazione si concluderà con l’esibizione di alcuni gruppi folkloristici.