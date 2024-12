Di Massimiliano Scarabeo

1) Elio Germano (attore) padre originario di Duronia

2) John Lynch (attore) madre originaria di Trivento

3) Robert De Niro (attore) bisnonno originario di Ferrazzano

4) Antonello Venditti (cantante) padre molisano di Campolieto

5) Fred Bongusto (cantante) originario di Campobasso

6) Flavio Bucci (attore) padre originario di Casacalenda

7) Aldo Biscardi (giornalista) originario di Larino

8) Sergio Castellitto (attore) padre originario di Campobasso

9) Antonio Cardarelli (medico) originario di Civitanova del Sannio

10) Serena Rossi (attrice e cantante) genitori originari di Montefalcone nel Sannio

11) Benito Jacovitti (fumettista) originario di Termoli

12) Tony Vaccaro (fotografo) nato negli Usa ma poi trasferitosi a Bonefro

13) Toquinho (cantante) nonno originario di Toro

14) Paul Sorvino e Mira Sorvino (attori padre e figlia), la madre di Paul era di Casacalenda

15) Antonio Cornacchione (comico) originario di Montefalcone nel Sannio

16) Chiara Gamberale (scrittrice) famiglia originaria di Agnone

17) Domenico De Masi (sociologo) originario di Rotello

18) Antonio Di Pietro (giudice) originario di Montenero di Bisaccia

19) Don Delillo (scrittore) genitori originari di Montagano

20) Eddie Lang (musicista) genitori originari di Monteroduni

21) Celestino V (Papa) originario di Sant’Angelo Limosano

22) Mario Lanza (musicista) padre originario di Filignano

23) Emilio Gentile (storico) originario di Bojano

24) Neri Marcorè (attore e conduttore) madre originaria di Montenero di Bisaccia

25) Nancy Pelosi (speaker Camera Usa) madre originaria di Fornelli

26) Francesco Jovine (scrittore) originario di Guardialfiera

27) Alessandra Mastronardi (attrice) padre originario di Agnone

28) Luca Laurenti (attore) genitori originari Bagnoli del Trigno e Salcito

29) Frank Monaco (fotografo) genitori originari di Cantalupo del Sannio

30) Vincenzo Cuoco (scrittore e politologo) originario di Civitacampomarano

31) Maria Di Biase (comica) originaria di Bonefro

32) Arturo Giovannitti (sindacalista) originario di Ripabottoni

33) Domenico Iannacone (giornalista) originario di Torella del Sannio

34) Greta Ferro (modella) originaria di Campobasso

35) Franco Ionna (medico chirurgo) di Vastogirardi

36) Vito Gamberale (manager) famiglia originaria di Agnone

37) Titina Maselli (artista) famiglia originaria di Pescolanciano

38) Gino Marotta (artista) originario di Campobasso

39) Maria Rosaria Russo (attrice) originaria di Termoli

40) Gabriele e Silvio Muccino (regista-attore) famiglia originaria di Salcito

41) Gaetano Scardocchia (giornalista) originario di Campobasso

42) Edoardo Siravo (attore) famiglia originaria di Roccaravindola

43) Giulio Base (attore) madre originaria di Mirabello Sannitico

44) Herbert Ballerina (comico) originario di Campobasso

45) Massimo Ciavarro (attore) famiglia originaria di Salcito

46) Federico Orlando (giornalista) originario di San Martino In Pensilis

47) Francesco Fede (medico e fondatore della Pediatria Italiana) originario di Petrella Tifernina

48) Giuliano Testa (chirurgo di fama mondiale) originario di Cercemaggiore

49) Ugo Calise (compositore) originario di Oratino

50) Carla Gravina (attrice) padre originario di Montagano

51) Vincenzo Tiberio (medico) originario di Sepino

52) Cosmo M. de Horatiis (medico) originario di Poggio Sannita

53) Stefano Sabelli (attore, regista) originario di Campobasso

54) Giorgio Careccia (attore) originario di Campobasso

55) José Greco (ballerino) originario di Montorio nei Frentani

56) Tony Dallara (cantante) originario di Campobasso

57) Giuseppe Tabasso (giornalista) originario di Campobasso

58) Enzo Cicchino (programmista regista Rai) originario di Isernia

59) Giovanni Boccardi (astronomo) originario di Castelmauro

60) Flavio e Simone Sala (musicisti) originari di Bojano

61) Rino Abiuso (stilista) originario di Gambatesa

62) Piero Cappuccilli (baritono) famiglia originaria di Ripabottoni

63) Fedele La Sorsa (giornalista sportivo) originario di Termoli

64) Franco Di Re (oncologo) originario di Cantalupo del Sannio

65) Eldo di Lazzaro (musicista) padre originario di Trivento

66) Stefano Benni (scrittore e drammaturgo) madre originaria di Baranello

67) Timi Yuro (cantante) originaria di Rocchetta al Volturno

68) Ariana Grande (cantante) bisnonni originari di Gildone

69) Maccio Capatonda (comico) madre originaria di Montenero di Bisaccia

70) Emanuele De Luca (tecnico degli effetti speciali) originario di Isernia

71) Edoardo Di Iorio (scenografo) originario di Frosolone

72) Mario Maglieri (imprenditore e titolare di attività come il Whisky a Go Go in Usa che oltre ad ospitare sul proprio palco alcuni dei nomi più in vista della scena rock mondiale come Guns N’ Roses, Metallica, Soundgarden, Nirvana, Aerosmith e molti altri, permise anche una una nutrita schiera di artisti italiani di esibirsi.

73) John Castrilli (già ministro australiano) originario di Roccamandolfi

74) Michele “Michelina” Santillo Grieg (imprenditrice) originaria di San Polo Matese

75) Francesca Colavita (biologa) originaria di Campobasso

76) Pino Quartullo (attore e regista) padre originario di Salcito

77) Gino Vannelli (cantante) famiglia originaria di Ripabottoni

78) Igino Petrone (filosofo) originario di Limosano

79) Angelo Persichilli (flautista) originario di Castellino del Biferno

80) Nuccio Fiorda (compositore) originario di Civitanova del Sannio

P.S Sportivi

Aldo Masciotta – schermitore – Casacalenda

Pasquale Gravina – pallavolista – Campobasso

Giuseppe Rossi – calciatore – Acquaviva d’Isernia

Patrick Cutrone – calciatore – Campobasso

Alberto Aquilani – calciatore – Filignano

Roberto Rivelino – calciatore – Macchiagodena

Mirco Antenucci – calciatore – Roccavivara

Siro D’Alessandro – calciatore – Torella

Renato Miele – calciatore – Torella

Fratelli d’Inzeo – atleti olimpici – Montecilfone

Antimo Martino – coach basket – Macchia di Isernia

Luigino Pasciullo – calciatore- Montemitro

Eddie Arcaro – fantino – Castelpetroso

Marco Santucci – pallavolista – Campobasso

Tullio Lanese – arbitro di calcio – Ripalimosani

Enrico Sabetta – arbitro di basket – Montefalcone nel Sannio

Aldo Esposito – fisioterapista – Isernia

Andrea Lalli – atleta – Campochiaro

Ivan di Mario – atleta – Campobasso

Gianluca Sardella – arbitro basket – Fossalto

Davide Croce – cestista – Tavenna

Massimo Antonelli -cestista- Forlì del Sannio

Michele Scorrano -calciatore- Ururi

Maria e Luigi Centracchio -judo- Isernia

Bartolomeo Montagna -Kick Boxing- San Martino in Pensilis