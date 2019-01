Riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato ex lavoratori Zuccherificio del Molise intende ringraziare, il Governatore Donato Toma, per l’intervento tenuto venerdì al Cosib, dove ha incontrato gli imprenditori locali. Il sassolino è stato buttato nello stagno, ora l’auspicio è che non rimangano solo parole e che le onde di quel sassolino siano utili per creare qualcosa realmente di costruttivo.

Comitato ex lavoratori Zuccherificio del Molise