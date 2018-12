Riceviamo e pubblichiamo

LO STATO SIETE VOI, NOI NO! Il 31 dicembre morirà la democrazia, un sistema legale che ha portato i lavoratori dello Zuccherificio a spostarsi dalla parte della non legalità, perché essere senza lavoro vuol dire essere illegale di fronte alla vita, fuori dal circuito della normalità, lontano dal vivere comune.

Una normalità che abbiamo più volte ribadito e che gli effetti della politica attuale ha trasformato invece in insicurezza e precarietà. Noi non ci accontentiamo più di proclami perché a nulla sono valsi quelli fin qui, fatti. Oggi siamo soli, con il nostro non futuro ma consapevoli che la nostra forza è, e sarà, la nostra dignità. Non vi permetteremo altre speculazioni ulteriori. Avete perso un’occasione: quella di essere un governo democratico per un Molise democratico. Ma noi siamo qui, nonostante voi.

Comitato ex lavoratori Zuccherificio del Molise