Zone Economiche Speciali, nel Molise la solita burocrazia regionale rischia si vanificare tutto il lavoro fatto finora. Come fanno notare bene i colleghi di TRSP TV, come si puo’ sperare di ottenere buoni risultati se il bando, con scadenza a 45 giorni, viene pubblicato solo sul bollettino ufficiale della Regione Molise? Improvvisazione, mancanza di programmazione e di visione non possono far altro che avere effetti deleteri su uno strumento importante per il Molise come la Zes.