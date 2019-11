Il prossimo 28 novembre, a Campobasso, presso la Sala del Parlamentino in via XXIV Maggio (Palazzo dell’ex Giunta regionale), a partire dalle ore 15.30, si svolgerà l’incontro pubblico promosso dal Coordinamento Sindaci Ricorso FSC (Fondo di Solidarietà Comunale).

“ZERO AL SUD – La lotta dei Comuni per avere quanto gli spetta” il titolo dell’evento, al quale, tra gli altri, parteciperanno Marco Esposito (giornalista e autore del libro inchiesta “Zero al Sud”); Pino Aprile (giornalista e scrittore meridionalista); l’avvocato Salvatore Di Pardo ed i Sindaci Roberto Gravina, Giacomo D’Apollonio, Antonio Cerio e Salvatore D’Amico. L’incontro sarà moderato dal giornalista Enzo Luongo e sarà dato ampio spazio al dibattito con i Sindaci e gli amministratori comunali del territorio.

L’occasione sarà utile anche per fare il punto sul ricorso amministrativo pendente dinanzi al Tar del Lazio (la cui decisione nel merito è attesa per il mese di maggio 2020); per illustrare le novità contenute nel Decreto Fiscale da poco pubblicato in Gazzetta e per arricchire il dibattito nazionale che, finalmente, anche dopo l’ultima inchiesta della trasmissione di RAI3 Report, si sta avviando sulla corretta ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale, che finora ha penalizzato i Comuni del Sud Italia.

SAVE THE DATE: GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2019 – ORE 15.30 – PARLAMENTINO REGIONALE VIA XXIV MAGGIO – CAMPOBASSO.