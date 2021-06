di Tonino Atella

Una durissima denuncia arriva da quanti risiedono al rione Colle di Venafro, la parte più a nord dell’abitato cittadino. Ad esporla è un diretto interessato, ossia un abitante del quartiere ad un tiro di schioppo da Castello Pandone : “Viviamo circondati ed assediati da zecche ed enormi topi -spiega l’uomo- ma non vediamo interventi pubblici di derattizzazione e disinfestazione nonostante la datata richiesta avanzata alle istituzioni preposte, Comune di Venafro in testa. Tante promesse, tante parole, ma di fatti concreti zero traccia. Tra l’altro non possiamo portare in giro gli animali che teniamo in casa per paura che possano prendere siffatti parassiti o incappare nei roditori”. Pare comunque che l’altra notte sia stata operativa a Venafro apposita macchina per disinfestare e derattizzare? “Sarà, e ci fa piacere se tanto è avvenuto. Ma al Colle sin’ora non s’è visto niente di tutto questo, tanto che noi stessi abitanti del rione ci siamo “armati” di santa pazienza, provvedendo a disinfestare e derattizzare in proprio il nostro quartiere, con mezzi e fondi personali. E speriamo chel’operazione attuata dia i frutti sperati, liberandoci da animali tanto sgraditi come zecche e topi enormi”. No, questo non deve né può affatto accadere ! I cittadini, a Venafro come altrove, hanno diritto a quanto essenziale e necessario per una vita pulita, tranquilla e decorosa. E zecche e topi in giro per la zona dove si vive non sono affatto il massimo in quanto a decenza e pulizia !