di T.A.

Il 12 e 13 agosto prossimi San Pietro Avellana ospiterà un appuntamento divenuto negli anni un momento topico della vita nel ridente Comune dell’isernino interno. Trattasi della XXXIV^ Fiera del Tartufo nero estivo, prelibatezza del territorio e goduria per tanti palati sia molisani che non. Si pensi, per dare una idea della qualità del tartufo di San Pietro Avellana, che non sono pochi i buongustai extraregionali che ne consumano regolarmente e ne comprano nel Comune molisano, attesa la qualità e la bontà stessa del prodotto naturale offerto dalla terra del posto. E veniamo alla fiera patrocinata da Regione Molise, Provincia di Isernia e Comune di San Pietro Avellana : l’inaugurazione ed apertura della fiera ci sarà alle h 11.00 del 12 agosto, dopodiché street food e spettacoli musicali itineranti per le vie del paese, con degustazioni a base di tartufo. Ovviamente sarà proprio il tartufo nero estivo l’attrazione principe della fiera con tantissimi ospiti e visitatori attesi a San Pietro Avellana nella due giorni fieristica.