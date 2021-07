di Tonino Atella

La pandemia e i pericoli connessi fermano tanto, ma non tutto per fortuna. Uomini e donne cioè, con le dovute attenzioni ma in tutta determinazione, continuano a programmare ed operare in ambito artistico, sociale e culturale affinché la vita riprenda e tutti si possa tornare a vivere in maniera naturale e più soddisfacente, ritrovando finalmente le risorse perdute. Antesignani in tal senso erano stati, ricordiamo, l’ “Associazione Madonna del Carmine” di Venafro ed il movimento popolare cittadino “I Venafrani per Venafro”, i quali avevano fortemente voluto la recente celebrazione religiosa e i riti civili di metà luglio in onore della Vergine di Monte Carmelo nella cittadina dell’estremo Molise dell’ovest. Riti ed appuntamenti civili attuati alla fine mercé l’impegno dei due predetti organismi e grazie ai consensi di Comune di Venafro, Prefettura di Isernia e Forze dell’Ordine. Un risultato che ha soddisfatto e fatto sorridere tanti, in primis gli ambulanti e i lavoratori stagionali che dalle feste popolari ricavano quanto necessario per vivere per se stessi e le loro famiglie. Tutto qua l’estate venafrana in tempo di covid ? Assolutamente no e l’ennesimo segnale della voglia di tutti di ripartire e realizzare arriva da Monteroduni.

Lo storico Castello Pignatelli della cittadina abbarbicata lungo gli ultimi pendii pedemontani del Matese molisano ospiterà infatti dal prossimo 30 luglio e sino al successivo 1° agosto, ossia per una “tre giorni non stop” di musica, jazz e socializzazione, l’edizione 2021 dell’Eddie Lang Jazz Festival . L’iniziativa è promossa dall’Eddie Lang Music, l’Associazione di Promozione Sociale Eddie Lang Music, e dal Comune di Monteroduni. Negli accoglienti giardini dell’involucro medievale si esibiranno per tre serate tra fine luglio ed inizio agosto artisti, musicisti e jazzisti di assoluta notorietà per il piacere e la partecipazione di studiosi ed appassionati di jazz. Per info e concerti visita il sito web www.eddielang.it . Si potrà seguire il festival anche su fb, andando sul sito Eddie Lang Jazz Festival.