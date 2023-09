di T.A.

CON L’AUTUNNO SI PRESENTA LA XXVI^ SAGRA DELLA CASTAGNA A MARZANO APPIO, CASERTANO ALTISSIMO A CONFINE COL MOLISE DELL’OVEST

Autunno alle porte e puntuali si presentano prodotti ed appuntamenti principi del periodo. Fa testo al riguardo la XXVI^ Sagra della Castagna di Marzano Appio in calendario dal 22 al 24 settembre prossimi nel Comune casertano situato lungo i pendii del vulcano spento di Roccamonfina, a confine col Molise dell’ovest. Ricco ed articolato il programma della tre giorni di sagra. Si apre il 22 con Taranterrae, ossia canti e balli popolari di Terra del Lavoro. Quindi il 23 sarà la volta di Popolare Songo, suoni e ritmi del sud. Gran chiusura, la sera del 24, con Pastallese Sound, ossia Group I Bottari di Macerata Campania, impreziosito dal pranzo della domenica in piazza. Ovviamente però sarà la castagna del luogo il richiamo forte della festa. Raccolte in abbondanza dai castagneti della zona, verranno cotte e cucinate in tanti modi in ossequio alla migliore tradizione locale. Così come tanti saranno strutture, attrezzi ed attrezzature per arrostire al top le saporitissime castagne di Marzano perché gli ospiti della sagra ne comprano e ne gustino.