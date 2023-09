di G.C.

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è una organizzazione di volontariato nata 28 anni fa allo scopo di organizzare i vigili del fuoco in congedo in una unica grande ed unitaria Associazione.

Grazie al paziente ed incisivo lavoro svolto in tutti questi anni dalle Sezioni Territoriali e dai gruppi Dirigenti Nazionali, l’Associazione è divenuta oggi una importante realtà Nazionale. Essa è stata riconosciuta legislativamente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e come tale impegnata, grazie ai saperi e alla professionalità acquisita dopo anni di pregevole lavoro nel corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a svolgere attività socialmente utili e a diffondere la cultura della Sicurezza nelle Scuole e nei Centri di aggregazione dei cittadini oltre che a partecipare attivamente nelle grandi emergenze.

I raduni celebrano la vicinanza dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco al tessuto sociale della città dove il sodalizio opera.

Importante è il vincolo di amicizia con le autorità civili, militari e religiose del luogo. Questo è propedeutico per la realizzazione dei progetti di volontariato che il nostro sodalizio rivolge alla società civile.

Ciò che caratterizza il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed anche i suoi pensionati è un cuore gentile, una tempra impavida e parole silenziose come la presenza dell’Associazione sul territorio che con discrezione in questi anni ha portato avanti diversi progetti tra i quali;

” CASA E SCUOLA SICURA” nelle scuole materne e primarie della regione con l’intento di diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti domestici attraverso la conoscenza dei maggiori pericoli dati dalla distrazione o dalla noncuranza,

“LA POMPIEROPOLI” , evento che oltre a svolgersi nelle scuole e stata presente per diverse domeniche nelle piazze molisane sempre con lo scopo di avvicinare i bambini, attraverso il gioco, alla conoscenza dei rischi del fuoco.

Il giorno 1 ottobre dalle ore 9 le varie associazioni presiederanno la città di Campobasso per coinvolgere tutta la popolazione nel grande mondo dei Vigili del Fuoco in Congedo.

Il programma:

ORE 9.30 – Santa Messa nella chiesa di Sant’Antonio di Padova

ORE 10.30 – Sfilata dei partecipanti fino a Piazza della Vittoria

ORE 11 – Deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti 1

ORE 11.15 – Cerimonia ufficiale alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose (in caso di maltempo si svolgerà nella “Sala della Costituzione” in Via Milano)