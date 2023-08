di DeDoGi

XX^ Edizione, ebbene si, la manifestazione “Incontro con le auto di ieri”, organizzata dall’Associazione Gruppo Auto Classiche “IL SORPASSO”, ha tagliato il traguardo delle venti edizioni, traguardo che i soci fondatori dell’associazione mai avrebbero pensato di raggiungere quando nel lontano 2003 ci fu l’esordio della prima manifestazione.

Un bilancio di questi vent’anni sicuramente positivo; una manifestazione nata grazie alla passione di pochi è riuscita negli anni a farsi apprezzare e conoscere anche fuori regione tanto da attirare molti appassionati da tutta Italia. Non sono mancati riconoscimenti prestigiosi, come avvenuto nel 2011 quando l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano inviò al dott. Federico Petrino, presidente dell’associazione, una lettera di plauso in occasione della IX edizione che ebbe come tema “La motorizzazione di massa come completamento dell’Unità d’Italia”, in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’unità. Negli corso delle varie edizioni l’associazione ha promosso e organizzato incontri e convegni che hanno celebrato marchi prestigiosi, come i 100 anni dell’Alfa Romeo, con la partecipazione di autorevoli personalità della cultura e delle istituzioni. Una tradizione che da sempre ha caratterizzato negli anni questa manifestazione e’ la celebrazione dei modelli di auto più iconiche che nel tempo hanno visto la ricorrenza della loro nascita.

Solo la triste parentesi della pandemia ha fermato per un anno questa manifestazione che ha comunque ripreso con l’auspicio di poter continuare per molti anni ancora.

Anche quest’anno la manifestazione ha avuto quale scenario il pianoro di Campitello Matese, ed è stata inserita in un più ambio contesto volto alla promozione turistico/culturale dell’area matesina, voluta fortemente dall’amministrazione comunale di San Massimo e si è affiancata ad altri eventi che si sono avvicendati nel corso dei giorni 4, 5 e 6 agosto. Il meteo, purtroppo, ha condizionato il programma, in particolare nella giornata di sabato 5, comunque gli equipaggi intervenuti hanno potuto assistere e partecipare ai vari eventi che si sono svolti nei tre giorni alternando momenti di convivialità con la degustazione di prodotti della tipica cucina molisana.

Il Gruppo Auto Classiche il Sorpasso da sempre è stato un attento promotore dell’attività turistica del territorio e grazie al grande seguito di appassionati di auto d’epoca, provenienti da tutta Italia, che hanno avuto modo di apprezzare i valori di ospitalità, affetto e amicizia che da sempre l’associazione ha espresso negli anni, ha consentito di far conoscere le bellezze naturali nonché il patrimonio artistico e monumentale del territorio molisano.

Come da tradizione anche quest’anno, nella giornata di domenica 6 agosto, il presidente dell’associazione, dott. Federico Petrino, ha celebrato i 60 anni della Lamborghini, della Porsche 911 e dell’Alfa Romeo GT attraverso un excursus storico della famosa casa automobilistica italiana e delle due iconiche auto degli anni 60.

Arrivederci al prossimo anno per la XXI^ edizione.