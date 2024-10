di Redazione

Il Comune di Campobasso condivide la notizia della XX EDIZIONE DELLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI D’EUROPA E DEL MEDITERRANEO.

BJCEM, GO!25! Capitale Europea della Cultura 2025 e l’Associazione ŠKUC hanno infatti annunciato il lancio di Mediterranea 20 Biennale dei Giovani Artisti – BORDERLESS, un evento internazionale multidisciplinare che si svolgerà a Nova Gorica – Gorizia dal 31 maggio al 4 giugno 2025. L’evento riunirà circa 120 artisti euro-mediterranei. Avviata nel 1985, la Biennale si tiene ogni due anni in una città diversa dell’area mediterranea e si concentra su giovani artisti e creatori. BJCEM è una rete internazionale con circa 50 membri e partner provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa, e grazie al loro supporto, l’evento è reso possibile, garantendo la partecipazione di artisti dai territori che rappresentano. Gli obiettivi del network internazionale sono creare opportunità per i giovani artisti, favorire la mobilità, lo scambio, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la collaborazione e la formazione. Il Comune di Campobasso è socio della BJCEM dal 2001 e partecipa alla Biennale con il sostegno di n. 1 artista proveniente dalla città di Campobasso. Il bando è aperto a tutti gli artisti e creativi – multidisciplinari, visivi, cineasti, scrittori, performer, musicisti, designer e chef creativi – dai 18 ai 34 anni (nati dal 1° gennaio 1990). Non ci sono costi di iscrizione e il bando è aperto a tutti, indipendentemente da genere, religione, comportamento sociale e politico. Tuttavia, gli artisti che hanno partecipato a più di una edizione precedente non possono candidarsi; la priorità sarà data agli artisti che non hanno mai partecipato a una Biennale. Gli artisti selezionati saranno ospitati a Nova Gorica dal 31 maggio al 4 giugno 2025. Le loro opere e performance saranno presentate in spazi specifici delle città. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino alla fine di giugno 2025. Il termine per la presentazione delle candidature è il 31 ottobre 2024, alle ore 21:00 CEST. Le candidature ricevute dopo la scadenza verranno automaticamente respinte. I nomi degli artisti selezionati saranno pubblicati sul sito web di Bjcem al più tardi il 22 novembre 2024. Le candidature potranno essere trasmesse seguendo il regolamento e le indicazioni contenute nel Bando generale della manifestazione. Le selezioni avverranno tramite il Comitato curatoriale internazionale di Mediterranea 20. Il bando di concorso e la scheda di adesione sono reperibili sul sito web del Comune di Campobasso. Maggiori informazioni al seguente link https://www.bjcem.org/2024/10/11/call-for-artists-mediterranea-20-young-artists-biennale-borderless/